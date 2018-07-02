على جمعة: لا أشجع زواج المسلم من مسيحية لهذه الأسباب

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه رغم جواز المسلم من المسيحية إلا أنه لا يشجع الزواج المختلط نظراً لما يترتب عليه من مشاكل عدة فى مسائل الأطفال وجنسياتهم فضلاً عن التشتت الذى يقع فى بعض الأحيان للأطفال بين الكنيسة والمسجد، متابعًا:"الديانة واضحة وزواج المسلم من المسيحية يجوز واقعياً لا نحبزه نحن والمسيحيون.. بنقول أنه يجوز له الزواج ولكن حديثنا ما يصح وما لا يصح.. نحتاج إلى العقل فى بعض الأحيان".

وأضاف مفتى الجمهورية السابق، خلال حواره ببرنامج "والله أعلم"، المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المشاكل الواقعية التى نتجت عما نسميه عدم الحكمة والتسرع تستدعى التعامل مع هذه الأمور بعقل وحكمة، مشددا على أن حديثه فى هذا الصدد بعيداً عن الحلال والحرام.