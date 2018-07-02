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ضبط 1190متهما وهارب من حكم بالمؤبد وتحرير 240 مخالفة مرورية بالبحيرة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:59 ص
ضبط 1190متهما وهارب من حكم بالمؤبد وتحرير 240 مخالفة مرورية بالبحيرة ضبط متهمين - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل- ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، من ضبط "قذافى" الهارب من حكم بالسجن "المؤبد" بالبحيرة، وذلك أثناء قيام المباحث الجنائية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث، واللواء محمد القاضى مدير إدارة المرور، والعميد عبد الغفار الديب رئيس مباحث المديرية، بحملة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من أحكام.

وتم صبط "قذافى س ع" 22 سنة ومقيم قرية الإمام مالك مركز وادى النطرون، ومطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى فضية جنايات مركز وادى النطرون "خطف" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم ضبط 1190متهما هاربين من أحكام قضائية بالحبس، وتحرير 240 مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفوري، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، ورفع وإزالة 20 مخالفة إشغال طريق ثابت ومتحرك بالدلنجات.

وأسفرت الحملة التموينية التى شارك فيها، العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين، والمهندس سمير البلكيمى رئيس قسم الرقابة التموينية، عن ضبط "فرج ح م" 38 سنة صاحب مشروع جمعيتى التابع لوزارة التموين، والكائن بالعامريه أول الإسكندرية، ومقيم بذات العنوان لتجميعه دقيق بلدى مدعم استخراج 82% والمحظور تداوله بالأسواق لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وضُبط بحوزته  1.750 طن دقيق بلدى مدعم، و1 ماكينة صرف مقررات تموينية مدعمة، و391 كرتونة زيت تموينى مدعم، وذلك بناحية قرية الناصر بشمال التحرير بدائرة مركز أبوالمطامير، كما تم ضبط "إيهاب ع ا" 43 سنة صاحب مخبز سياحى كائن مدينة إيتاى البارود، لحيازته واستخدامه دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، وضُبط بحوزته 600 كيلو دقيق فاخر.

كما تم ضبط "محمد ح ر" 43 سنة صاحب محطة وقود سيارات كائنه قرية فرنوى مركز شبراخيت، لاستيلائه وتصرف هفى حصة المحطة من مواد بترولية مدعمة سولار وبيعها بالسوق السوداء، محققاً أرباحا غير مشروعة، وبمراجعة سجلات المحطة تبين استيلاؤه وتصرفه فى كمية 2500 لتر سولار، وضبط "خالد ع أ" 43 سنة صاحب محل لبيع المبيدات والأسمدة الزراعية، كائن مدينة الدلنجات لحيازته وعرضه للبيع سماد مركز مجهول المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها وضُبط بحوزته 525 كيلو أسمدة.


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