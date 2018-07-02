ضبط سائق وتاجر خردة بحوزتهما أغطية بالوعات مسروقة ببورسعيد

بورسعيد – محمد فرج

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد برئاسة السعيد رخا وبالتنسيق مع الرائد هيثم ماجد رئيس قسم شرطة العرب، والنقيب أحمد دويدار من ضبط سيارة صفراء اللون تحمل رقم 9673 محملة بمسروقات من الحديد الخردة أثناء وقوفها أمام أحد محلات بيع الخردة بمنطقه القنال الداخلى بحى العرب.

وبفحص السيارة ومخزن الخردة، تبين وجود المسروقات، التى تحرر بها محضرا بقسم شرطة العرب وبتفتيش المخزن والسيارة عثر على كميات من الأسوار الحديديه التى تم سرقتها من الحديقة الدولية وحديقة الخزانات، فضلا عن ضبط كميات أخرى من أغطية بالوعات المطر والصرف الصحى وخطوط الهواتف الأرضية وأكشاك الكهرباء وصناديق القمامة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على سائق السيارة وتاجر الخردة والمضبوطات بقسم شرطة العرب وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.