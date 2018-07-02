video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 09:18 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط سائق وتاجر خردة بحوزتهما أغطية بالوعات مسروقة ببورسعيد

الإثنين، 02 يوليه 2018 07:17 م
ضبط سائق وتاجر خردة بحوزتهما أغطية بالوعات مسروقة ببورسعيد السيارة المضبوطة
بورسعيد – محمد فرج
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحى ببورسعيد برئاسة السعيد رخا وبالتنسيق مع الرائد هيثم ماجد رئيس قسم شرطة العرب، والنقيب أحمد دويدار من ضبط سيارة صفراء اللون تحمل رقم 9673 محملة بمسروقات من الحديد الخردة أثناء وقوفها أمام أحد محلات بيع الخردة بمنطقه القنال الداخلى بحى العرب.

وبفحص السيارة ومخزن الخردة، تبين وجود المسروقات، التى تحرر بها محضرا بقسم شرطة العرب وبتفتيش المخزن والسيارة عثر على كميات من الأسوار الحديديه التى تم سرقتها من الحديقة الدولية وحديقة الخزانات، فضلا عن ضبط كميات أخرى من أغطية بالوعات المطر والصرف الصحى وخطوط الهواتف الأرضية وأكشاك الكهرباء وصناديق القمامة.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على سائق السيارة وتاجر الخردة والمضبوطات بقسم شرطة العرب وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ بورسعيد: انتظام حركة السيارات بالشوارع العرضية بمنطقتى التجارى والحميدى

بورسعيد

اخبار محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار مصر

ضبط سائق




لا تفوتك
السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

السيسي يوجه بتطوير منظومة تأمين الطرق لمواجهة الحوادث وتوفير خدمات للمواطنين

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

على عبد العال: لا صحة لفرض ضرائب على التركة والميراث ولا يجوز للمشرع ذلك

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

ليفربول يكافئ محمد صلاح بتجديد تعاقده 5 سنوات.. الريدز يحمى الفرعون المصرى من إغراءات عمالقة أوروبا بزيادة راتبه الأسبوعى لـ200 ألف إسترلينى.. أفراح بين جماهير النادى ببقاء "صياد الجوائز".. وكلوب يبارك القرار

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

رئيس "العاصمة الإدارية": الطرح الثالث للأراضى خلال أسبوعين.. لن نطرح قطع للأفراد ونستهدف المطورين.. زكى عابدين: يحظر على الجمعيات والشركات تقسيم الأراضى وبيعها للمواطنين.. ويؤكد: سحب التخصيص من غير الملتزمين

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

"إف.بى.آى" يعلن إحباط هجوم إرهابى بولاية أوهايو فى عيد الاستقلال

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

كأس العالم 2018.. البرازيل تنهى مغامرة المكسيك وتتأهل لربع النهائى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة