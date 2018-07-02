صور.. مواطنو جورجيا يرفعون شعار "لو حران انزل تحت النافورة" لمواجهة حرارة الجو

كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز

يبدو أن المعاناة من جراء درجات الحرارة المرتفعة لم تقتصر على بلد بعينه أو حتى منطقة بعينها، ولكنها تمتد إلى مناطق عدة حول العالم، وهو الأمر الذى بدا واضحا فى العاصمة الجورجية تبليسى، حيث حاول المواطنين التخلص من الحرارة المرتفعة بطريقتهم الخاصة.



النافورة وسيلة لمواجهة الجو الحار فى جورجيا

ففى صور التقطتها عدسات وكالة أنباء "رويترز" اليوم الاثنين، نزل أعداد من مواطنى جورجيا تحت مياة أحد النافورات فى العاصمة تبليسى فى محاولة للتخلص من الحرارة المرتفعة.



درجات الحرارة مرتفعة فى العاصمة الجورجية تبليسى



مواطنة جورجية تستمتع ببرودة الماء فى الجو الحار



مواطنة فى جورجيا تواجه الحر بالنافورة