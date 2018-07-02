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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:28 م
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صور.. شرطة التموين تضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة قبل ترويجها بالمرج

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:30 م
صور.. شرطة التموين تضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة قبل ترويجها بالمرج ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر
كتب ــ إبراهيم أحمد
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نجح ضباط إدارة شرطة التموين، فى القبض على "جميل ص ع" 30 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية، بمنطقة المرج، لإدارته المخزن بدون ترخيص، ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعلى الفور تم استهداف المخزن، وأمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على كمية من المواد الغذائية بإجمالي 121.120 طن، وشملت  61.120 طن مكرونة ، 60 طن دقيق، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
 
ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر (1)
ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر (1)

ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر (2)
ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر (2)

ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر (3)
ضبط 121 طن سلع غذائية مجهولة المصدر (3)
 

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