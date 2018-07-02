صور.. سفير الأردن يكشف أكاذيب صفقة القرن الغربية فى ندوة "اليوم السابع"

كتب: هاشم الفخرانى

زار السفير الأردنى بالقاهرة على العايد مقر مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الاثنين، برفقة د.ذيب القرالة المستشار الإعلامى فى السفارة الأردنية، وعقد السفير ندوة مع محررى الصحيفة تناولت العديد من الملفات العربية والدولية الهامة، وفى مقدمتها الرد على ما تشيعه وسائل إعلام أمريكية وأطراف غربية عن صفقة القرن المزعومة لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دولاً عربية.



رئيس التحرير خالد صلاح فى حديث مع السفير الاردنى بالقاهرة

وخلال الندوة التى ينشر "اليوم السابع" تفاصيلها تباعاً، تحدث السفير الأردنى عن العديد من الملفات من بينها اللاجئين السوريين، والجهود التى تتبذلها المملكة الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من حملات التهويد الإسرائيلية من منطلق دورها التاريخى.



رؤساء التحرير التنفيذيين عبدالفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام خلال استقبال السفير الأردنى

كان فى استقبال السفير الأردنى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، ومحمود جاد رئيس قسم الشئون العربية والدولية، ومحررو القسم، حيث تعرف السفير على آلية العمل داخل المؤسسة، مشيداً بمهنية ومصداقية الصحيفة على الصعيد العربى والإقليمى على حد سواء.



جانب من الزيارة التى اجراها السفير الاردنى لليوم السابع



الكاتب الصحفى خالد صلاح مع السفير الاردنى فى حديث عن العلاقات الودية التى تتربط القاهرة بعمان



ندوة السفير الأردنى بالقاهرة د. على العايد



ندوة السفير الاردنى بالقاهرة

السفير على العايد



.ذيب القرالة المستشار الاعلامى فى السفارة الاردنية