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صور.. سفير الأردن يكشف أكاذيب صفقة القرن الغربية فى ندوة "اليوم السابع"

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:32 م
صور.. سفير الأردن يكشف أكاذيب صفقة القرن الغربية فى ندوة "اليوم السابع" صورة تذكارية تضم السفير الأردنى بالقاهرة على العايد ورئيس التحرير خالد صلاح ومحررى الصحيفة
كتب: هاشم الفخرانى
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زار السفير الأردنى بالقاهرة على العايد مقر مؤسسة "اليوم السابع" اليوم الاثنين، برفقة د.ذيب القرالة المستشار الإعلامى فى السفارة الأردنية، وعقد السفير ندوة مع محررى الصحيفة تناولت العديد من الملفات العربية والدولية الهامة، وفى مقدمتها الرد على ما تشيعه وسائل إعلام أمريكية وأطراف غربية عن صفقة القرن المزعومة لتسوية القضية الفلسطينية على حساب دولاً عربية.

 

رئيس التحرير خالد صلاح فى حديث مع السفير الاردنى بالقاهرة
رئيس التحرير خالد صلاح فى حديث مع السفير الاردنى بالقاهرة

 

وخلال الندوة التى ينشر "اليوم السابع" تفاصيلها تباعاً، تحدث السفير الأردنى عن العديد من الملفات من بينها اللاجئين السوريين، والجهود التى تتبذلها المملكة الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من حملات التهويد الإسرائيلية من منطلق دورها التاريخى.

 

رؤساء التحرير التنفيذيين عبدالفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام خلال استقبال السفير الأردنى
رؤساء التحرير التنفيذيين عبدالفتاح عبد المنعم وكريم عبد السلام خلال استقبال السفير الأردنى

كان فى استقبال السفير الأردنى الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، ومحمود جاد رئيس قسم الشئون العربية والدولية، ومحررو القسم، حيث تعرف السفير على آلية العمل داخل المؤسسة، مشيداً بمهنية ومصداقية الصحيفة على الصعيد العربى والإقليمى على حد سواء.

 

جانب من الزيارة التى اجراها السفير الاردنى لليوم السابع
جانب من الزيارة التى اجراها السفير الاردنى لليوم السابع

 

الكاتب الصحفى خالد صلاح مع السفير الاردنى فى حديث عن العلاقات الودية التى تتربط القاهرة بعمان
الكاتب الصحفى خالد صلاح مع السفير الاردنى فى حديث عن العلاقات الودية التى تتربط القاهرة بعمان

 

 

ندوة السفير الأردنى بالقاهرة د. على العايد
ندوة السفير الأردنى بالقاهرة د. على العايد

 

ندوة السفير الاردنى بالقاهرة
ندوة السفير الاردنى بالقاهرة

 

السفير على العايد

السفير على العايد

 

.ذيب القرالة المستشار الاعلامى فى السفارة الاردنية
.ذيب القرالة المستشار الاعلامى فى السفارة الاردنية

 

السفير الاردنى يلتقط صورة تذكارية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ومحررى اليوم السابع
السفير الأردنى يلتقط صورة تذكارية مع الكاتب الصحفى خالد صلاح ومحررى اليوم السابع

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