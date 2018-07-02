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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:49 م
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صور.. النيابة تستدعى المجنى عليهما فى واقعة طعن سيدتين بـ"كتر" بروض الفرج

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:26 م
صور.. النيابة تستدعى المجنى عليهما فى واقعة طعن سيدتين بـ"كتر" بروض الفرج المتهم بعد القبض عليه
كتبت : دينا الحسيني
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بدأت نيابة روض الفرج التحقيقات مع المتهم فى واقعة التعدى على سيدتين بسلاح أبيض فى الساعات الأولى من صباح اليوم، واستدعت النيابة المجنى عليهما لسماع أقوالهما ومواجهتهما بالمتهم، وفرغت النيابة الكاميرات التى تم التحفظ عليها.

كانت مباحث القاهرة قد تمكنت من ضبط المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من تحديد المتهم فى أقل من 24 ساعة من ورود بلاغين للمقدم قدرى الغرباوى رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، وتبين أنه مسجل خطر وكان فى حالة سكر وقت ارتكاب الواقعة.

 

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المتهم والسيارة المستخدمة فى الحادث

 

وتعود التفاصيل عقب ورود أول بلاغ يحمل رقم 4091 جنح روض الفرج من كل من "حنان ح م" 44 سنة عاملة ملابس، مصابة بجرح قطعى طوله 17 سم، وورود بلاغ ثانى من "رانيا ع ف" 36 سنة عاملة بصيدلية، مصابة بجرح قطعى بالذراع الأيسر طوله 20 سم.

وقررت الأولى أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران والثانية أثناء سيرها بشارع شبرا دائرة القسم قام أحد الأشخاص يستقل سيارة بطعنهما وفر هاربا، وعلى الفور وجه اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة سرعة انتقال الضباط وتتبع خط سير قائد السيارة ومن خلال فحص الكاميرات بالمنطقة أمكن تحديد رقم السيارة ب د 2847 حمراء اللون.

ومن خلال الاستعلام من المرور عن بيانات مالك السيارة تبين أنه "محمد ع م" 30 سنة بدون عمل، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطه وتبين أنه مطلوب للتنفيذ عليه فى القضية رقم 1723 لسنة 2013 جنايات البساتين شروع فى قتل.

وبمناقشته أقر بالحكم الصادر ضده وقرر أن السيارة بحوزة أحد أقاربه منذ أمس وهو "مصطفى أ م" وينتحل اسم "مصطفى أ ع" 42 سنة صاحب مكتب نقل بالضاهر، فوجه اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة ضبطه وبالكشف الجنائى عليه تبين أنه مسجل خطر سرقات متنوعة تحت رقم 18206 فئة ج والسابق ضبطه فى 21 قضية آخرها القضية رقم 4567 لسنة 2003.

ومن خلال الأكمنة تمكن العميد نبيل سليم رئيس مباحث المديرية، والعميد حسام عبد العزيز رئيس مباحث قطاع الشمال. من القبض عليه أثناء استقلاله السيارة وبحوزته سلاح أبيض كتر، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لكونه فى حالة سكر وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى تسليمه للنيابة العامة.

 

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المتهم عقب القبض عليه 

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