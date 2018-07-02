صور.. الفرنسية: فوز لوبيز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية المكسيكية

(أ ف ب)

حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انتصارا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية المكسيكية وفقا لاستطلاعات الرأى التى أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وأهدى بذلك انتصارا تاريخيا لليسار فى البلاد.

وبحسب ثلاثة مراكز استطلاع، حلّ أوبرادور فى الطليعة بأكثر من 40 % من الأصوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأقر المرشح المحافظ ريكاردو أنايا بفوز اليسار فى الانتخابات، كما أقرّ المرشح خوسيه أنطونيو ميادى من "الحزب المؤسساتى الثوري" بخسارته وبفوز اليسار، قائلا "إنّ اندريس مانويل لوبيز أوبرادور حصل على الغالبية، من أجل خير المكسيك، أتمنى له أكبر النجاحات".



الاحتفال بالفوز



المرشح الرئاسي خوسيه أنطونيو



أندريس مانويل يدلى بصوته



أندريس مانويل



أنصار أندريس مانويل



ريكاردو أنايا