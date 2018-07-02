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الإثنين، 02 يوليه 2018 06:35 ص
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صور.. الفرنسية: فوز لوبيز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية المكسيكية

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:45 ص
صور.. الفرنسية: فوز لوبيز أوبرادور بالانتخابات الرئاسية المكسيكية أندريس مانويل لوبيز أوبرادور رئيس المكسيك
(أ ف ب)
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حقق أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، انتصارا كبيرا فى الانتخابات الرئاسية المكسيكية وفقا لاستطلاعات الرأى التى أجريت لدى الخروج من مراكز الاقتراع، وأهدى بذلك انتصارا تاريخيا لليسار فى البلاد.

وبحسب ثلاثة مراكز استطلاع، حلّ أوبرادور فى الطليعة بأكثر من 40 % من الأصوات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأقر المرشح المحافظ ريكاردو أنايا بفوز اليسار فى الانتخابات، كما أقرّ المرشح خوسيه أنطونيو ميادى من "الحزب المؤسساتى الثوري" بخسارته وبفوز اليسار، قائلا "إنّ اندريس مانويل لوبيز أوبرادور حصل على الغالبية، من أجل خير المكسيك، أتمنى له أكبر النجاحات".

الاحتفال بالفوز
الاحتفال بالفوز

 

المرشح الرئاسي خوسيه أنطونيو
المرشح الرئاسي خوسيه أنطونيو

 

أندريس مانويل يدلى بصوته
أندريس مانويل يدلى بصوته

 

أندريس مانويل
أندريس مانويل

 

أنصار أندريس مانويل
أنصار أندريس مانويل

 

ريكاردو أنايا
ريكاردو أنايا

 

رئيس مؤسسة الانتخابات الوطنية
رئيس مؤسسة الانتخابات الوطنية

 

       

 


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