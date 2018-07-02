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سول: عملية السلام والازدهار ستجرى بشكل جدى خلال قمة الخريف بين الكوريتين

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:16 ص
سول: عملية السلام والازدهار ستجرى بشكل جدى خلال قمة الخريف بين الكوريتين زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
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صرح وزير الوحدة الكورى الجنوبى جو ميونج-جيون اليوم الاثنين، أن الحكومة تعتزم تنفيذ عملية تحقيق السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية بشكل جدى من خلال القمة بين الكوريتين المرتقبة فى خريف العام الجارى.

وقال جو خلال مؤتمر صحفى وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أن الحكومة ستركز جهودها على إضفاء الطابع المؤسسى المستدام على العلاقات بين الكوريتين عند التحضير للقمة بين الكوريتين.

ومن المقرر أن يزور وزير الوحدة الكورى الجنوبى كوريا الشمالية بصفته رئيسا للوفد الجنوبى لحضور مباريات كرة السلة بين الكوريتين.

وأضاف جو أنه فيما يتعلق بالعلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان محادثات المتابعة بعد قمة 12 يونيو الماضى فى سنغافورة.

 


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