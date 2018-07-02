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سفاح روض الفرج ينفى طعن ضحاياه: كنت أحاول سرقتهن.. وكاميرات المراقبة تكشف كذبه

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 م
سفاح روض الفرج ينفى طعن ضحاياه: كنت أحاول سرقتهن.. وكاميرات المراقبة تكشف كذبه المتهم
كتب عبد الله محمود
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أنكر المتهم بالتعدى على السيدات فى منطقة روض الفرج وطعنهن بسلاح أبيض فى مناطق حساسة من أجسادهن الواقعة، الاتهامات الموجهة إليه، مؤكدا أنه كان يحاول سرقتهن.

وبتفريغ كاميرات المراقبة لأحد المحال القريبة من الحادث، كشفت كذب المتهم، وأكدت أنه تعمد طعن السيدات فى مناطق حساسة، وبمواجهته بها اعترف بارتكابه الواقعة، مبررا ذلك بأنه كان فى حالة سكر.

ونفى المتهم وجود صلة بينه وبين الضحايا، مشيرا إلى أنه تعدى عليهن دون أسباب أثناء استقلاله سيارة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كان قسم شرطة روض الفرج، قد تلقى بلاغا من ربة منزل أنه أثناء سيرها بشارع ترعة جزيرة بدران دائرة القسم فوجئت بقيام مجهول يستقل سيارة ملاكى بالتعدى عليها بآلة حادة نتج عن ذلك إصابتها بجرح قطعى فى منطقة حساسة من جسدها، كما تبين بسابقة قيام الجانى بارتكاب واقعة مماثلة بشارع شبرا بدائرة القسم وأصاب ربة منزل بجرح بيدها اليمني.

ودلت التحريات، أن السيارة التى كان يستقلها الجانى تبين أنها مُقيدة باسم "ك.م. ع"، وبمناقشته قرر أن السيارة بحوزة "مصطفى أ. م"، وينتحل اسم أحد الأشخاص (تاجر سيارات، سن38- مُقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر) سبق اتهامه فى 21 قضية متنوعة آخرهم قضية "سرقة".

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه والسيارة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين تحت تأثير تناول المواد الكحولية، وبتفتيش السيارة ضُبط بداخلها الأداة المستخدمة "كتر" فى إرتكاب الواقعتين .

يُشار إلى أنه أثناء الفحص حضرت للقسم إحدى المواطنات ،عاملة، مُقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، وأكدت تعرضها لواقعة مماثلة أثناء سيرها بشارع شبرا بدائرة قسم روض الفرج، وبعرض المتهم والسيارة عليها تعرفت عليهما وإتهمته بإرتكاب واقعة التعدى عليها.

 


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