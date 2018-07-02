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الإثنين، 02 يوليه 2018 10:00 ص
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زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة سخالين الروسية

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:01 ص
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب جزيرة سخالين الروسية مقياس ريختر
(أ ش أ)
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أعلن مركز خدمة المسح الجيوفيزيائى التابعة لأكاديمية العلوم الروسية، فرع سخالين، اليوم الإثنين، عن وقوع زلزال بقوة 5.8 درجة بالقرب من جزيرة سخالين الروسية.

وأوضحت مصادر بمحطة "يوجنو ساخالينسك" لرصد الزلزال، لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن: "الحدث الزلزالى سجل صباح اليوم الإثنين بالتوقيت المحلى بالقرب من سخالين".

وأشارت إلى أن "مركز الزلزال يقع فى بحر أوخوتسك عند نقطة إحداثيات خط العرض 46.8 درجة شمالا وخط طول 145.1 شرقا، على بعد 125 كيلومترا شرق كيب سفوبودنى فى جنوب شرق سخالين و على عمق 400 كيلومتر".

ووفقا للوكالة الروسية، فإن أهالى منطقة سخالين لم يشعروا بالهزة الأرضية، ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

 


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روسيا




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