رئيس الوزراء يلتقى أحد مسئولى البنك الدولى

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الاثنين، أحد مسئولى البنك الدولى لمتابعة عدد من الملفات والجهود التى تقوم بها مصر فى إطار برنامج إصلاحها الاقتصادى.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد ألقى أمس الأحد بيان مصر إزاء الإصلاح المؤسسى للاتحاد الأفريقى، فى افتتاح أعمال الدورة العادية الحادية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى عقد بنواكشوط تحت شعار "الانتصار فى معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا".