رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق

نعى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق، فى برقية عزاء له اليوم لأسرته.

وقد جاء نص البرقية: " أعبرعن بالغ الحزن والأسى فى وفاة الشيخ محمود عاشور، كما أتقدم بأخلص التعازى وأصدق المواساة، وأدعو الله أن يمنح الأسرة الصبر ".

وأضاف زكى فى تصريح له اليوم "أن الشيخ محمود عاشور كانت له أفكار مستنيرة وكان لها تأثير قوى فى المجتمع المصرى والعربى"، مشيرًا إلى "أن الراحل يعد من أبرز الشخصيات الفكرية التي شاركت، في لقاءات منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، محليًّا ودوليًّا، وتميزت آراؤه بالموضوعية والوسطية داعمًا لقيم المواطنة والتعايش.

الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر الأسبق

وكان الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الشريف الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، قد توفى صباح اليوم الإثنين.