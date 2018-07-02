دبي.. الوجهة المثالية للرحلات العائلية

سافرت مؤخرا إلى دبي مع ابنتى الصغرى وكانت تجربة رائعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى! قد يشعر المرء بالقلق أثناء السفر مع الأطفال لأن كل ما يهتمون به عادة هو اللعب ولكن دبي اثبتت أنها واحدة من الوجهات العائلية الأكثر ملائمة في الشرق الأوسط حيث يمكن للبالغين والأطفال الاستمتاع بوقت رائع سويا.

بدأنا رحلتنا إلى دبى بزيارة حديقة الزهور الشهيرة، وهي واحدة من أكثر المناطق التي تحتوي على الخضرة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما أنها تعد أحد أهم المناطق السياحية فى دبي التي أصبحت إحدى أجمل المدن على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وتحتوي الحديقة أيضاً على أجمل حديقة للفراشات في العالم وفيها أكثر من 15000 من الفراشات بمختلف أنواعها وأشكالها. لقد استمتعت أنا وابنتى الصغيرة بمشاهدة المنازل المصنوعة من الزهور وأخبرتني أنها تريد أن تعيش هناك عندما تكبر أيضا.

التقطنا العديد من الصور التذكارية مع كل عرض تقريباً وذلك لما توفره الحديقة من أشكال مختلفة من القلوب والنجوم والأكواخ الثلجية والأهرامات، بالإضافة إلى أكبر مجسم مكسو بالزهور لطائرة A380 في العالم بألوان طيران الإمارات.

وجهتنا التالية كانت مليئة بالمغامرات الى حديقة LEGOLAND، وهي مدينة ترفيهية مليئة بالمناطق التفاعلية التي تضم أكثر من 40 لعبة ذات طابع يعود لألعاب الليجو الشهيرة بالإضافة الى وجود أكثر من 15000 من المجسمات المشكّلة بقطع الليجو.

كانت اللقطة المفضلة لدى ابنتي هي مطار LEGO City حيث حصلت على فرصة لتسيير الطائرات المصنوعة من قطع الليجو في المطار وانضمت إلى طاقم الميناء الجوي.

أنا شخصياً أعجبت بـ Mini Land المكون من 20 مليون قطعة ليجو في هذا المجال التفاعلي المكيف بالكامل! كما ستضم LEGOLAND دبي الإطار الأيقوني لمدينة دبي والعديد من المعالم الرئيسية من جميع أنحاء الشرق الأوسط والعالم. لقد أنهينا اليوم الأول بالتجول على شاطىء جميرا ريزيدنس حيث تناولنا وجبة خفيفة واستمتعنا بالتنزه عند الغروب قرب الشاطئ في أجواء مفعمة بالحيوية.

وللتغلب على حرارة الجو، كان اختيارنا لمتنزه Ski Dubai خياراً مثالياً لبدء اليوم. لم أكن قد سبق لي أو ابنتي التزلج من قبل، ولذلك فإن هذه التجربة قد أسهمت في اعتقادي في بناء المزيد من الترابط بيننا لكوننا نجرب شيئاً جديداً معاً. فمن التزحلق على الجليد إلى التزلج، كنا نضحك كثيراً ونلعب بالثلج، والذي فتن ابنتي أنها لم تشاهد الثلج من قبل! لقد كانت زيارة Ski Dubai رحلة حافلة بالإثارة الخالصة وتجربة لا تنسى.

بعد أن حصلنا على حصة من المغامرة في الثلج، قررنا استكشاف دبي مول الذي يعد أكبر وجهة في العالم للتسوق والترفيه. وعلى الرغم من وجود أكثر من 1200 متجر، كان الموظفون متعاونون للغاية وساعدوني في العثور على المحلات التي كنت أبحث عنها بسهولة. فكل متجر يمكن تخيله موجود هنا مع توافر التخفيضات والعروض التي لا تصدق على مدار السنة!

عندما تزور دبي، لا يمكنك أن تفوت فرصة زيارة أعلى مبنى في العالم! حيث يقع معلم The Top في الطابق الـ124 على ارتفاع 456 متراً! ستحصل على فرصة لمشاهدة مدينة دبي والمناطق المحيطة بها في وضح النهار. كانت ابنتي فخورة للغاية بتصويرها على قمة أعلى مبنى في العالم، ونشرت صورتها فوراً على جميع صفحاتها على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

لحسن الحظ ، تشتهر دبي بأنشطة عديدة للأطفال ومع ذلك، لا شيء يفوق حوض السمك Lost Chambers إثارةً للإعجاب هذا هو أحد الأماكن التي استمتعت بها للغاية خلال إقامتي، فهو يحتوي على 65 ألف كائن بحري، بما في ذلك بعض من أندر أنواع الأحياء البحرية، في حوض يبلغ حجمه 42 مليون لتر.

كان هناك من يرشدنا خلال الزيارة، واستفادت ابنتي كثيراً من الحقائق التعليمية القيمة التي وفرها لنا.

قبل عودتنا إلى القاهرة، كان يجب أن نحصل على يوم من الاسترخاء، والملاهي المائية كانت أنسب اختيار لذلك. فخلال الزيارة استمتعنا بتجربة معظم المنزلقات المائية المتوفرة وأيضاً سبحت ابنتي مع الدلافين! شعرت بالسعادة عندما تمكنت من تزويد ابنتي بهذه الفرصة الرائعة في سن مبكرة، لتتعلم كيف تكون لطيفًا مع الحيوانات وتحب الحياة البحرية.

كنت قلقة من أن ابنتي لن تستمتع بالرحلة لصغر سنها، وأن كل ما تهتم به هو وقت اللعب، لكن دبي كانت مجرد ملعب كبير لها. أستطيع أن أقول بصدق أنها جمعتنا معاً، لأننا جربنا شيئاً جديداً. لقد كانت دبي وجهة رائعة لكلينا.