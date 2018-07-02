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حبس صيدلى قتل حماه بلكمة على وجهه بسبب خلافات أسرية فى مصر الجديدة

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:51 م
حبس صيدلى قتل حماه بلكمة على وجهه بسبب خلافات أسرية فى مصر الجديدة محكمة -أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيق لتلقينه "بوكس" انهى به حياة حماة بسبب مشاجرة بينه وبين زوجته.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغا من المستشفى بوصول "عياد م" 67 سنة موظف بالمعاش، جثة هامدة نتيجة إصابته بنزيف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المتهم "شفيق ا" 41 سنة صيدلى تشاجر مع زوجته بسبب خلافات بينهما، فاتصلت زوجته بوالدها المجنى عليه كى يحضر لشقتها ويأخذها معه فى شقته.

 

وتوجه الاب إلى شقة ابنته وتقابل مع زوجها الذى رفض تركها الشقة، فنشبت مشادة كلامية بين المتهم ووالد زوجته قام على إثرها بضربه بـ"لكمة "فى أنفه أدت إلى إصابته بنزيف وتم نقله للمستشفى ولكن فارق الحياة، وتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

 


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