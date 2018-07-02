حبس ربة منزل قتلت جارتها فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بالشرقية

أمرت نيابة مركز ههيا بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، بحبس "ربة منزل" 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامها بقتل جارتها، واستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بالمجنى عليها والتصريح بالدفن.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية السلامون مركز ههيا، أسفرت عن مقتل سيدة عمرها 55 سنة.

كشفت التحقيقات التي باشرها النقيب أحمد شاهين، رئيس مباحث ههيا، نشوب مشاجرة بين المجنى عليها وكل من، "سامية ج ح" 50 سنة ربة منزل و نجلتها "أمانى م أ" 22 سنة، بسبب لهو الأطفال، ودفعت المتهمة الثانية المجنى عليها أثناء المشاجرة فسقطت على الأرض ولقيت مصرعها فى الحال.