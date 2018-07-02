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حبس حداد وعاطل وربة منزل خطفوا طفلا لطلب فدية مالية من والده بالقليوبية

الإثنين، 02 يوليه 2018 02:42 م
حبس حداد وعاطل وربة منزل خطفوا طفلا لطلب فدية مالية من والده بالقليوبية اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
القليوبيه-نيفين طه
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قررت نيابة طوخ، اليوم الإثنين، حبس حداد وعاطل وربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بخطف طفل عمره 4 سنوات من قرية ميت كنانة بطوخ، وإخفاءه فى شقة ملك المتهمة الثالثة فى منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة لطلب فدية مالية من والده.
 
أدلى المتهمين الثلاثة باعترافات تفصيلية للواقعة، حيث أكدوا أنهم كانوا يمرون بضائقة مالية، وقرروا خطف الطفل لثراء والده لطلب فدية مليون جنيه من أجل سداد ديونهم.
 
وكان العميد فوزى عبد ربة مأمور مركز شرطة طوخ قد تلقى بلاغا من صاحب مصنع ألبان يفيد بقيام شخص بخطف نجله الطفل الذى يبلغ من العمر 4 سنوات من قرية ميت كنانة بطوخ.
 
وأضاف فى بلاغه، أن طفله خرج من المنزل لشراء حلوى ولم يعد، وورد له اتصال من مجهول وطلب منه مبلغ مليون جنيه كفدية لإعادة نجله، وتم إخطار اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، فتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد حسام الحسينى رئيس مباحث المديرية، وتوصلت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "سالمان س" 43 سنة حداد، و "أيمن ج" 36 سنة، عاطل، و شقيقته ماجدة 47 سنة ربة منزل، بقصد طلب فدية من والد المجنى عليه.
 
وقام المتهم بخطف الطفل بمساعدة الثانى مستخدمين دراجة نارية، بسبب قيام المتهم الأول بالعمل مع والد الطفل وتركه العمل بسبب خلافات بينهما، فقرر خطف نجله وفى سبيل ذلك قام بالاشتراك مع المتهم الثانى بخطفه وإخفاءه لدى المتهمة الثالثة فى منطقة الطالبية بالجيزة.
 
وتم التنسيق مع مباحث الجيزة ومداهمة المنزل، وتحرير الطفل، وألقى القبض على المتهمين الثالثة واعترف المتهم الأول بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة، وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 


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