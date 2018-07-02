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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:53 م
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"جمارك الدخيلة" تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:11 م
"جمارك الدخيلة" تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش جانب من المضبوطات
كتب أحمد يعقوب
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تمكن رجال الإدارة العامة للحركة بالدخيلة برئاسة سعيد جاد الكريم، مدير عام الإدارة، بالتنسيق مع إدارة إدارة البحث الجنائى بميناء الدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش الممنوع حيازته أو تصديره أو استيراده أو تداوله طبقا لجداول قانون المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته وكمية من الملابس الجاهزة الأجنبية الصنع الغير خالصة الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.
 
بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة يسرى رجب وإدارة البحث الجنائى، بوجود أصناف ممنوعة ضمن مشمول البوليصة رقم MEDULB0019635  بعدد 3 حاوية أرقام MEDU4704783 و MEDU7584022 و  MEDU8438320 قادمة من ميناء بيروت ومقيد عنها البيان الجمركى رقم 24100 لسنة 2018 لو2 مطور لسنة 2018 بإسم شركة للاستيراد والتصدير والصنف الوارد طبقا للمستندات عبارة 2160 طرد جلود أبقار وماعز خام مملحة بوزن 65.220 طن. 
 
وتم تشكيل لجنة جمركية بالإدارة اللوجيستية الثانية من محمد بسيونى ويسرى عبدالعال مدير الإدارة ويحيى مرسى وهشام محروس وهشام بدر و محمد حسن وياسر السمان مدير إدارة.
 
وبالمعاينة الفعلية للمشمول، تبين وجود مايزيد عن 5 أطنان من مخدر الحشيش مخفاة بين طيات جلود البقر والماعز.
 
 وجارٍ حصر الكمية النهائية، قرر يسرى رجب رئيس الادارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحه الجمارك، والعدوى مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

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