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"تعليم الجيزة" تشكل لجنة من المديرية للرقابة على المداس الخاصة

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:46 ص
"تعليم الجيزة" تشكل لجنة من المديرية للرقابة على المداس الخاصة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
كتب إبراهيم سالم
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قالت إلهام إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، إنه تم تشكيل لجنة حصر مكونة من 3 أفراد بالمديرية، لاكتشاف الخلل بالمدارس، بحيث تعمل كجهاز رقابى على المدارس الخاصة، على أن تقوم بإرسال تقارير عن الخلل بتلك المدارس، إلى جانب مراقبة المصروفات بها، مشيرة إلى أنه سيتم إقصاء المدير التنفيذى فورًا فى حالة وجود خلل فى تنفيذ المصروفات التى تعتمدها الوزارة والمديرية.

وأكدت وكيل تعليم الجيزة فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم وضع بند فى العقد بأن يكون من حق مدير المديرية إنهاء عمل مدير المدرسة غير الكفء، مشيرة إلى أنه تم وضع مدير لكل نوعية مدرسة (عربى، لغات، دولى)، فوجود مدير واحد فقط لمجموعة مدارس يؤدى إلى خلل فى العملية التعليمية.

وأضافت إبراهيم، أن المديرية تلقت شكرا من غرفة العمليات بشأن تقدير الدرجات بمدرسة السعيدية، ومروره بهدوء إلى جانب الهدوء الذى شهدته منطقة أكتوبر التعليمية على عكس ما حدث السنوات الماضية بالمدينة التعليمية.


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