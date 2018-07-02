تعرف على قناطر أسيوط ومحطتها الكهرومائية التى سيفتتحها الرئيس

أسيوط- هيثم البدرى

يعد مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطاتها الكهرومائية، واحدا من أهم المشروعات القومية التى تم تنفيذها على النيل من قبل قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وتم الإنتهاء منه، وخلال الأيام القادمة سيقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بافتتاحه، وخلال النقاط التالية سنعرض أهم 10معلومات عن المشروع.

1- بداية المشروع كانت مع بدايات عام 2008 حيث بدأت أعمال دراسات الجدوى للمشروع، ثم أعمال الدراسات البيئية، وتم وضع حجر أساس المشروع عام 2012 على نهر النيل، على بعد نحو 400 متر خلف القناطر الحالية.

2- المشروع تم تمويله عن طريق اتفاقية بين الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية ممثلة فى بنك التعمير الألمانى ، ومن الحوافز التى قدمتها الحكومة الألمانية للمشروع قرض اقتصادى ميسر بقيمة 296 مليون يورو جزء منه قرض لوزارة الرى، وقرض صغير لوزارة الكهرباء لإنشاءات وتوريد التوربينات، والمولدات، وأعمال الكهرباء بالإضافة إلى 40 مليون يورو ضمن اتفاقية مبادلة الديون بين الحكومة المصرية، والألمانية بالإضافة إلى 3 ملايين يورو لأعمال الدراسات البيئية وتساهم الحكومة المصرية الممثلة فى بنك الاستثمار القومى بإجمالى استثمارات مليار و150 مليون جنيه مصرى فضلا عن 100 مليون جنيه مصرى من استثمارات وزارة الكهرباء

3- إجمالى تكلفة المشروع بتاريخ توقيع التعاقد الذى تم فى ديسمبر 2011 كان 4 مليارات جنيه مصرى، وبعد تحرير سعر الصرف تصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 6 مليارات جنيه مصرى

4- يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى

5- يتكون مشروع قناطر أسيوط الجديدة من 2 هويس ملاحى بعرض 17 – 156 متر بالبر الأيمن من نهر النيل

6- توجد بالقناطر 8 فتحات عرض 17 متر مزودة ببوابات نصف قطرية والفتحات موزعة 3 فتحات على الناحية اليمنى لمحطة الكهرباء و5 فتحات على الناحية اليسرى لمحطة الكهرباء.

7- محطة الكهرباء بالقناطر الجديدة مكونة من 4 توربينات من نوع التوربينات الأنبوبية تنتج كهرباء 32 ميجاوات حيث أن كل توربينه تنتج 8 ميجاوات وتوفر نحو 50 ألف طن من الوقود تبلغ قيمته 100 مليون جنيه سنويا، و تساهم فى تقليل الإنبعاثات من ثان أكسيد الكربون من خلال توليد طاقة كهرباء نظيفة صديقة للبيئة.

8- الجزء المتبقى من نهر النيل عبارة عن سد مصمت يقفل الجزء المتبقى من نهر النيل بطول حوالى 350 مترا.

9- ومن أهم أجزاء المشروع كوبرى علوى فوق القناطر الجديدة مكون من 4 حارات حمولة 70 طن يربط الشرق بالغرب.

10- وتم تدعيم قنطرة فم ترعة الإبراهيمية وإعادة تأهيلها بالإضافة إلى تغيير البوابات ببوابات حديثة تعمل بنظام هيدروليكى للفتح والقفل.