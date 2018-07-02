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الإثنين، 02 يوليه 2018 11:40 ص
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تركيا تأمر باعتقال عشرات الضباط بشأن التحقيق فى شبكة جولن

الإثنين، 02 يوليه 2018 10:30 ص
تركيا تأمر باعتقال عشرات الضباط بشأن التحقيق فى شبكة جولن الشرطة التركية - أرشيفية
رويترز
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قالت وسائل إعلام رسمية فى تركيا، اليوم الاثنين، إن السلطات أمرت باعتقال 68 مشتبها به منهم ضباط جيش برتبة كولونيل في عملية تستهدف من تقول إنهم أنصار لرجل دين مقيم في الولايات المتحدة تتهمه أنقرة بتدبير تحركات الجيش قبل عامين.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن 19 ضابطا في الخدمة من بين من أمرت السلطات باعتقالهم فى عملية ركزت على القوات البرية للجيش في 19 إقليما من بينها العاصمة أنقرة.

ونقلت الوكالة عن مصادر من مكتب كبير ممثلى الادعاء فى أنقرة قوله إن المشتبه بهم على اتصال من خلال خطوط هاتف أرضية مع عناصر نشطة في شبكة رجل الدين فتح الله جولن الذي تقول أنقرة إنه مسؤول عن تحركات الجيش فى 15 يوليو 2016.

وذكرت الأناضول أن 22 ضابطا برتبة كولونيل و27 ضابطا برتبة لفتنانت كولونيل من بين من صدرت مذكرات الاعتقال بحقهم وأن 19 شخصا اعتقلوا بالفعل حتى الآن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مارس إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص فيما فصلت عددا مماثلا تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ تحركات الجيش.

ومن هذا العدد وجهت السلطات اتهامات رسمية لأكثر من 50 ألف شخص وظلوا رهن الاحتجاز قيد المحاكمة.

ويتهم منتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة تحركات الجيش كذريعة لسحق المعارضة. وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية للتغلب على تهديدات للأمن القومى.

 


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