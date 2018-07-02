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الإثنين، 02 يوليه 2018 09:58 م
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ترامب: منذ لقائى بـ"لوبيز" فى الماضى توقعت أن يصبح رئيساً للمكسيك

الإثنين، 02 يوليه 2018 08:44 م
ترامب: منذ لقائى بـ"لوبيز" فى الماضى توقعت أن يصبح رئيساً للمكسيك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
كتب أيمن رمضان
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الانتخابات المكسيكية التى أسفرت عن فوز المرشح اليسارى أندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالرئاسة "كانت رائعة"، مشيراً إلى أنه توقع فوز "لوبيز" فى الماضى، وتابع:" عندما التقيته فى الماضى توقعت أن يكون رئيساً للمكسيك".

وأضاف الرئيس الأمريكى، خلال مؤتمر صحفى له فى أمستردام، أثناء لقائه برئيس الوزراء الهولندى، أنه تحدث هاتفياً مع الرئيس المكسيكى الجديد وأكد له أن الانتخابات كانت أفضل من سابقتها، مشيرا إلى أن المكالمة استمرت لمدة 30 دقيقة وكانت محادثة مثمرة وجيدة، وتابع:"سنتعاون فى جميع المجالات خاصة الحدود".

 


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