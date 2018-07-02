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الإثنين، 02 يوليه 2018 02:29 م
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تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ9 يوليو الجارى

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:24 م
تأجيل محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد لـ9 يوليو الجارى محكمة -أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل ثامن جلسات محاكمة 304 متهمين بمحاولة اغتيال المستشار زكريا بعد العزيز النائب العام المساعد، والمنتمين إلى حركة "حسم" الجناح المسلح لجماعة الإخوان، لـ 9 يوليو لسماع الشهود.
 
وتضم قائمة المتهمين محمد على بشر، عضو مكتب إرشاد الإخوان، وقيادات أخرى بالجماعة.
 
 
ونسبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لحركة "حسم" ارتكاب 17 واقعة إرهابية استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين ورجال قضاء ونيابة عامة، وتشير إلى أن مسئول غرفة العمليات المركزية للحركة ويدعى أحمد محمد عبد الحفيظ، هارب إلى تركيا، ويعاونه عدد من أفراد جماعة الإخوان من بينهم على بطيخ، ومجدى شلش، ومحمد أحمد عبد الهادى.
 
 
 
 
 

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النائب العام المساعد

زكريا عبد العزيز

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الارهاب

محاولة اغتيال النائب العام المساعد




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