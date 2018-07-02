بعد غد.. أبو الغيط يمنح حاكم دبى "درع العمل التنموى العربى"

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تُنظم جامعة الدول العربية، بعد غد الأربعاء، احتفالية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لتكريم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك تقديرًا لدوره الرائد فى مجال التنمية الإنسانية، سواء فى الإمارات أو على المستوى العربى.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر خلال الاحتفالية أن يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمنح الشيخ محمد بن راشد "درع جامعة الدول العربية للريادة فى العمل التنموى"، حيث يستلم الدرع نيابةً عنه وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات محمد بن عبد الله القرقاوي.

ومن المرتقب أن تشهد الاحتفالية حضور أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة الرسمية وغير الرسمية، كما يُلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمةً فى هذه المناسبة يتناول خلالها إسهامات بن راشد فى مجال التنمية الإنسانية.

جدير بالذكر أن "درع العمل التنموى العربى" هى جائزة رمزية سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة فى مجال التنمية بمعناها الشامل، من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة فى مجال التنمية على الصعيد العربى، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.