video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 05:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

بعد غد.. أبو الغيط يمنح حاكم دبى "درع العمل التنموى العربى"

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:44 م
بعد غد.. أبو الغيط يمنح حاكم دبى "درع العمل التنموى العربى" الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط
(أ ش أ)
إضافة تعليق

تُنظم جامعة الدول العربية، بعد غد الأربعاء، احتفالية بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لتكريم نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس الوزراء وحاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك تقديرًا لدوره الرائد فى مجال التنمية الإنسانية، سواء فى الإمارات أو على المستوى العربى.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر خلال الاحتفالية أن يقوم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمنح الشيخ محمد بن راشد "درع جامعة الدول العربية للريادة فى العمل التنموى"، حيث يستلم الدرع نيابةً عنه وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل لدولة الإمارات محمد بن عبد الله القرقاوي.

ومن المرتقب أن تشهد الاحتفالية حضور أعضاء السلك الدبلوماسى بالقاهرة، وعدد من الشخصيات العامة الرسمية وغير الرسمية، كما يُلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية كلمةً فى هذه المناسبة يتناول خلالها إسهامات بن راشد فى مجال التنمية الإنسانية.

جدير بالذكر أن "درع العمل التنموى العربى" هى جائزة رمزية سنوية تمنحها الجامعة العربية لشخصيات قيادية وريادية عربية لديها إسهامات معروفة وملموسة ومؤثرة فى مجال التنمية بمعناها الشامل، من أجل تسليط الضوء على النماذج الناجحة والمُلهمة فى مجال التنمية على الصعيد العربى، وبما يُفسح المجال أمام تعميم التجارب والاستفادة من الخبرات على أوسع مدى ممكن.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أبو الغيط: سنظل داعمين لجهود الاتحاد الأفريقى فى حفظ السلم والأمن بالقارة (تحديث)

أبو الغيط يؤكد لإياد علاوى دعمه لجهود الحفاظ على وحدة واستقرار العراق

درع العمل التنموى العربى

حاكم دبى

جامعه الدول العربيه

الامارات




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

شيوخ وشباب"صاحبة الجلالة" يؤيدون قانون تنظيم الصحافة والإعلام ..مكرم محمد أحمد : أعطى للمجلس الأعلى للإعلام جميع الصلاحيات ومواده جيدة.. أسامة هيكل: يرى النور خلال أيام ومهاجموه لم يطلعوا عليه

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

مفاجأة.. عرض ظهير الزمالك على الأهلى واعتذار محمد يوسف

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة