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بزاوية 180درجة.. حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة مع التقديم لليابانية

الإثنين، 02 يوليه 2018 04:30 م
بزاوية 180درجة.. حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة مع التقديم لليابانية الدكتور طارق شوقى - وزير التربية والتعليم
هدى زكريا
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ترددت شائعة متعلقة بالمدارس الخاصة مفاداها أن الأخيرة ستقوم بتخفيض المصروفات المدرسية لضمان إقبال الطلاب عليها ولإيضاح حقيقة تلك المعلومة كان علينا الرجوع للجهة المختصة وهى وزارة التربية والتعليم، وذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن بدء التقديم والقبول بالمدارس المصرية اليابانية، والذى سيستمر لمدة أسبوعين وسيتم تشغيلها بدءًا من العام الدراسى 2018 /2019.

 

ونفى مصدر مطلع بالوزارة رفض ذكر اسمه، صحة تلك الشائعة، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المدارس اليابانية تقدم خدمة تعليمية  مختلفة عن الخاصة، حيث أن اليابانى يدرس الطالب فيها بالعربى مع دراسة اللغة الإنجليزية بأسلوب وطريقة مطورة  أما الخاص له طبيعته المختلفة، مؤكدًا على أن معظم المدارس الخاصة حددت مصروفاتها وأيضا أغلقت باب القبول منذ فترة سابقة.


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