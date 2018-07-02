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الإثنين، 02 يوليه 2018 04:51 م
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بدء البحث عن 18 مفقودا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة ماليزيا

الإثنين، 02 يوليه 2018 03:01 م
بدء البحث عن 18 مفقودا بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة ماليزيا انقلاب قارب -أرشيفية
رويترز
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قال مسؤول بحرى ماليزى إن عمال إنقاذ بدأوا عملية بحث فى المياه قبالة ساحل ماليزيا الجنوبي اليوم الاثنين عن 18 مفقودا بعد أن انقلب قارب يحمل مهاجرين من إندونيسيا مما أدى إلى مقتل امرأة.

وتضم المياه في جنوب ماليزيا المتاخمة لإندونيسيا وسنغافورة ممرات ملاحة دولية ومناطق صيد ثرية. وتمر قوارب المهاجرين عبر تلك المنطقة وتقع فى المشاكل من حين لآخر.

وقال أبو بكر إدريس وهو مسؤول في وكالة إنفاذ القانون البحري الماليزي إنه تم إنقاذ 25 شخصا بينهم امرأة بعد أن غرق القارب، الذى يعتقد أنه كان يحمل 44 مهاجرا غير شرعى، فى وقت مبكر اليوم.

وأضاف أن البحث عن ناجين بدأ بعد أن أبلغ عاملون في منصة نفطية بحرية السلطات الماليزية بأنهم شاهدوا اندونيسيين اثنين يسبحان نحوهم.

وقال في بيان "طلبنا من السلطات في سنغافورة وإندونيسيا المساعدة بالبحث في مياههما".

وذكر أن القارب انطلق من جزيرة باتام الإندونيسية إلى تانجونج بيناوار في ولاية جوهور فى جنوب ماليزيا عندما غرق.


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