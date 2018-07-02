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الإثنين، 02 يوليه 2018 05:50 ص
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اليوم .بدء حجز 30 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 22 مدينة جديدة

الإثنين، 02 يوليه 2018 05:30 ص
اليوم .بدء حجز 30 ألف قطعة أرض لمختلف الشرائح فى 22 مدينة جديدة اراضى وزاره الاسكان- صوره ارشيفيه
كتب أحمد حسن
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يبدأ اليوم  ماراثون حجز أراضى وزارة الإسكان، حيث تفتح فروع بنك التعمير والإسكان أبوابها أمام المواطنين الراغبين فى سداد مبالغ جدية الحجز والتى تبدأ بـ 25 ألف جنيه لقطع الإسكان الاجتماعى، وتصل إلى 350 ألف جنيه للإسكان الأكثر تميزا، وتتراوح مساحات الأراضى التى تطرحها وزارة الإسكان بين 209م2 و1500م2.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية  يبدأ الحجز ودفع المقدمات، مع استمرار بيع كراسات الشروط والمواصفات، اعتبار من اليوم الإثنين وحتى يوم الأحد الموافق 22/7/2018، من الساعة 3: 5 مساءً، بجميع فروع بنك التعمير والإسكان، ويحظر التعامل مع أى جهات أو أفراد خارج فروع البنك.

وأضاف "السباعى"، " بشأن نظام السداد الخاص بالأراضى المطروحة بالإسكان الاجتماعى، فيتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفى – مقبول الدفع) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء)، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعةالعلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعةالعلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، مع الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

 


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مصادر: بيع 30 ألف كراسة شروط لحجز أراضى وزارة الإسكان

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