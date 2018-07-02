النيابة تنتقل لمستشفى المرج لمعاينة جثة بائع فاكهة لقى مصرعه فى مشاجرة

انتقل وكيل نيابة من حوادث شرق الكلية، تحت إشراف المستشار إسلام الجوهرى، رئيس النيابة الكلية، إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج لمعاينة جثة بائع فاكهة، والذى لقى مصرعه فى مشاجرة بسبب خلافات من بائع زميله .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة المرج، إخطارا من مستشفى اليوم الواحد، مفاده استقبالها "م ز د" 28 سنة، بائع فاكهة، توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة، وتبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و" ح س م" 22 سنة، بائع فاكهة، تطورت إلى مشاجرة حال معاتبة المجنى عليه للمتهم لمعاكسته إحدى الفتيات من أقاربه "ث م ج" 22 سنة، طالبة، تعدى خلالها المتهم على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض "مقص حديدى" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

وعلى الفور تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتأيدت الواقعة بشهادة بائعة فاكهة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

ويجرى ممثل النيابة المعاينة المبدئية الجثة للوقوف على أسباب الوفاة، زمن المقرر سماع شهود العيان بالواقعة.