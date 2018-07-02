النيابة تأمر بتشريح جثة وكيل سابق لـ"الثقافة" لمعرفة سبب وفاته بعد مشاجرة مع زوج ابنته

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، اليوم الاثنين، بتشريح جثة وكيل وزارة الثقافة السابق، للوقوف على أسباب الوفاة وملابساتها، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن وكيل الوزارة السابق لقى مصرعه بعدما دفعه زوج ابنته، صيدلى، واعتدى عليه بلكمه فى وجه، بسبب خلافات على رؤية أطفاله، حيث حاولت الزوجة منعه من اصطحاب الأطفال، والعودة إليه مرة أخرى، وحينما همّ باصطحابهم بالقوة، حاول والدها الفصل بينهما دفعه المتهم بلكمه فى وجه وسقط على الأرض جثة هامدة.

البداية عقب تلقى المقدم سمير مجدى رئيس مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بلاغًا من المستشفى بوصول (عياد م) 67 سنة، وكيل وزارة الثقافة السابق، جثة هامدة نتيجة إصابته بنزيف، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

كشفت التحريات التى أشرف عليها العميد محمود هندى رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم "شفيق ا." 41 سنة صيدلى تشاجر مع المجنى عليه بسبب خلافات بينهما.

وأضافت التحريات أن الزوج انصرف دون أن يعلم وفاة حماه بعد دفعه، وألقت الشرطة القبض على المتهم، وأحالته إلى النيابة العامة، التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.