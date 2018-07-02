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الإثنين، 02 يوليه 2018 01:05 م
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المتاجر الأسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر الأكياس البلاستيكية

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:52 ص
المتاجر الأسترالية تحاول نزع فتيل الغضب بعد حظر الأكياس البلاستيكية أكياس بلاستيكية
رويترز
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تسعى سلاسل المتاجر الكبرى فى أستراليا جاهدة لاحتواء مشاعر الغضب التى انتابت بعض زبائنها مع سريان حظر الأكياس البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

فقد ذكرت صحيفة (وست أستراليان) أن أحد الزبائن حاول خنق موظف في متجر كبير في حين زادت متاجر البقالة من عدد العاملين الموجودين لمساعدة الزبائن على تقبل التغيير.

وحظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد جزء من سياسة الدولة للحد من المخلفات. وبدأ سريان الحظر أمس الأحد ويقضي بفرض غرامة على متاجر التجزئة الكبرى فى جميع الولايات الاسترالية باستثناء ولايتين إذا استخدمت هذه الأكياس البلاستيكية.

وتخلصت سلسلة متاجر كولز الوطنية المملوكة لشركة وسفارمرز من الأكياس البلاستيكية الموجودة في متاجرها بعد فترة وجيزة من تطبيق منافسها وولورث الحظر بدءا من 20 يونيو.

لكن شكاوى الزبائن دفعت وولورث إلى إتاحة أكياس بلاستيكية تستخدم لأكثر من مرة مقابل 15 سنتا استراليا (11 سنتا امريكيا) وتوفرها سلسلة المتاجر مجانا حتى الثامن من يوليو .

وقالت كلير بيترز مديرة وولورث في بيان أرسلته بالبريد الالكتروني "إنهم فقط يريدون قليلا من المساعدة الإضافية لتقبل التغيير".

 

 


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