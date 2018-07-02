الكويت والسعودية تستأنفان إنتاج النفط من المنطقة المحايدة فى 2019

رويترز

قالت شركة تويو للهندسة اليابانية، اليوم الاثنين، إن حقلي الخفجى والحوت النفطيين ضمن الحقول التى تديرها الكويت والسعودية فى المنطقة المحايدة سيستأنفان الإنتاج فى 2019.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها فازت بتجديد ثالث لاتفاق الخدمات الهندسية العامة من عمليات الخفجي المشتركة، والتى بموجبها يدير البلدان حقلى الخفجى والحوت النفطيين.

وأضافت أنها ستدعم عمليات الخفجى المشتركة بموجب التجديد حتى 2023 وذلك فى دراسة جدوى تخطيط المشروع والتصاميم الهندسية والدعم الفنى.

وقالت تويو للهندسة فى بيان "المعدل الأقصى لإنتاج النفط في الحقلين هو 350 ألف برميل يوميا".

وتابعت "بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، تقرر تعليق إنتاج الحقلين النفطيين في 2014، ونظرا لتعافي سعر النفط، تبدأ عمليات الخفجى المشتركة أعمال التحضير لإعادة إنتاج النفط من الحقلين من العام 2019".