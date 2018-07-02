"الفيروسات الكبدية": لا تغير فى بروتوكولات علاج فيروس سى بكافة الوحدات

كتب وليد عبد السلام

أكدت اللجنة القومية للفيروسات الكبدية بوزارة الصحة عدم وجود أى تغيرات فى البروتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس سى داخل وحدات الفيروسات الكبدية.

وقالت اللجنة القومية الفيروسات الكبدية بوزارة الصحة أن أدوية علاج فيروس سى يتم صرفها بالمجان للمرضى على نفقة الدولة أو التأمين الصحى لافتة الى أن أى تغير سيتم اعتماده من اللجنة القومية .

وأضاف مصدر مسؤل باللجنة القومية للفيروسات الكبدية أن الأدوية متوفرة فى أكثر من 70 مركزا بالجمهورية لافتا الى أن استخراج شهادات الشفاء من فيروس سى يتم بعد شفاء المريض تماما.