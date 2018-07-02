الغرف التجارية: مصر قطعت شوطا كبيرا للإصلاح وفرصا هائلة للتعاون

كتب إسلام سعيد تصوير محمد الحصرى

طالب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أحمد الوكيل الدعوة لرجال أعمال من بولندا بضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر وتعظيم التبادل التجارى بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك فرصا ممتازة للشركات البولندية مع نظيرتها المصرية فى عمليات التصنيع المشترك.

وأضاف الوكيل خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصرى البولندى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية "مصر قطعت شوطا كبيرا على طريق الإصلاح الاقتصادى وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال ادخال عدد من التعديلات على مشروعات القوانين وإصدار قوانين جديدة فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد بجانب الانتهاء من إعداد أول خريطة استثمارية تضم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتا إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية التى يمكن الاستثمار فيها من أهمها المشروعات القومية بمحور قناة السويس ومشروع 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة ،علاوة على الاستثتمار فى أعمال البنية التحتية والسياحة والإتصالات والصناعات الغذائية.

وأكد الوكيل أن مصر بفضل الإمكانيات والموارد الموجودة بها تعد أرض الفرص فى التجارة واللوجستيات ـ مشيرا إلى اهميةتعظيم العائد من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى جعلت منها سوق ضخم يتجاوز 2.1 مليار مستهلك.

وتابع الوكيل "الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الصلاحية الجرئية فى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذى يمثل نقلة كبيرة حققت مردودا واضحا على معدل الصادرات المصرية وخلق فرص تنافسية بكافة الأسواق لافتا إلى أن معدلات النمو شهد تحسنا ملحوظا على خلفية هذه الاجراءات حيث بلغت 5.3 %".

وأشار إلى أن مصر سوقا واعدا حيث يتخطى عدد السكان المئة مليون نسمة بالاضافة إلى مزايا وامكانيات اخرى كالموقع الجغرافى المتميز والموارد الطبيعية المتعددة والتى تسمح بإقامة صناعات.

ولفت الوكيل إلى أنه من خلال مصر تنفيذ برنامج لربط الموانئ والمناطق اللوجستية المختلفة وتعزيز تجارة الترانزيت لإحداث نقلة على مستوى التجارة والاستثمار بين كافة الأسواق.