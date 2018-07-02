الشرطة الهندية تعتقل 23 شخصا إثر اندلاع أعمال عنف غربى البلاد

نيودلهى(أ ش أ)

اعتقلت الشرطة الهندية 23 شخصاً عقب إقدام قرويين غربى البلاد على قتل 5 أشخاص للاشتباه فى صلتهم بعصابات خطف أطفال.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن الشرطة الهندية قولها اليوم الاثنين، إنها شكلت 5 فرق لاعتقال 40 شخصاً لاتهامهم بالتورط فى أعمال عنف غربى البلاد، مشيرة إلى أن الضحايا تعرضوا للضرب بالهراوت حتى الموت أمس الأحد فى قرية جبلية نائية بولاية ماهاراشترا..ولم تتطرق الشرطة إلى المزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث.

يُشار إلى أن الهند شهدت موجة من حوادث العنف المماثلة خلال الأشهر القليلة الماضية أثارتها وسائل تواصل اجتماعى حول قيام عصابات باختطاف أطفال فى المدن والقرى، مما أدى إلى مقتل 16 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات منذ مايو الماضى.