الزراعة: تأهيل 2300 من مطبقى المبيدات للقضاء على الرش العشوائى

قال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، إنه من خلال لجنة المبيدات نواصل تباعا تنفيذ برنامج مطبقى المبيدات للتعامل مع المبيدات بشكل صحيح وآمن، ضمن خطة وزارة الزراعة للقضاء على الرش العشوائى، مؤكدا أن اللجنة تستكمل حاليا تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للمبيدات وتطبيقها فى المزارع والحقول بمختلف المحافظات.

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 2300 من مطبقى المبيدات حتى الآن، وهى تنفيذا لخطة وزارة الزراعة التى تستهدف تدريب وتأهيل 5000 من مطبقى المبيدات نهاية العام الجارى، مشيرا إلى أن البرنامج التدريبى يهدف للحفاظ على الصحة العامة والبيئة، وتوفير فرص عمل.

وتابع محمد عبد المجيد، أنه سيتم توقع اتفاقية تعاون اليوم الاثنين، بين لجنة المبيدات المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، تستهدف رفع كفاءة العاملين بمجال رش المبيدات بالمزارع التصديرية، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى المنتجات التصديرية والاستهلاك المحلى خلال الفترة المقبلة، موضحا أن المجلس التصديرى طلب من اللجنة ترشيح 50 من اجتازو الدورات التدريبية لمطبقى المبيدات، وحصلوا على شهادات من اللجنة تفيد بذلك للاستعانة بهم فى تطبيق برامج الرش خلال مراحل الإنتاج بالمزارع التصديرية لضمان عدم وجود متبقيات مبيدات فى المنتجات الزراعية أعلى من النسب المسموح بها دوليا ووفقا لمعايير "الكودكس".

من جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالستار مساعد أمين لجنة المبيدات، إنه يجرى تطوير برامج مطبقى المبيدات، بمشاركة المرشدين الزراعيين ومستخدمى المبيدات لتشخيص حالة الافة ومراقبة انتشارها واتخاذ قرارات المكافحة المناسبة باستخدام المبيدات المصرح بها والحد من هذه الأضرار للحفاظ على الصحة العامة وحماية البيئة وزيادة الصادرات الزراعية إلى الخارج، مشيرا الى أن المبيدات مواد كيميائية خطيرة، ويلزم العناية والحذر أثناء تداولها، ويلزم تطوير الخبرة لدى مستخدمى المبيدات من خلال تحديث المعلومات والمهارات المهنية المتعلقة بالتطبيقات الجيدة للمكافحة لدى القائم بالتطبيق.

وأضاف مصطفى عبد الستار، أن التطبيق الأمثل للمبيدات ينعكس على أداء وتحقيق الفعالية المطلوبة بأفضل ما يمكن، وخاصة فيما يتعلق بالمعرفة اللازمة لرصد وتعريف الآفة وتشخيصها وأفضل طرق الاستخدام للوصول إلى مكافحة متكاملة تساهم فى خفض نسبة الفاقد من المحاصيل نتيجة وجود تلك الآفات، وزيادة معدلات التصدير للمحاصيل الزراعية، موضحا أن اللجنة تبنت برنامج لتطوير أداء عمليات الرش من خلال التطبيقات الصحيحة بالنسب والمعدلات للقضاء على الآفة دون الإضرار بصحة المطبق والبيئة والأراضى الزراعية أو المستهلك.