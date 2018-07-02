video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 02 يوليه 2018 01:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الإيرانى يزور أوروبا اليوم لحشد الدعم للاتفاق النووى

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:35 ص
الرئيس الإيرانى يزور أوروبا اليوم لحشد الدعم للاتفاق النووى حسن روحانى
(أ ف ب)
إضافة تعليق
غادر الرئيس الإيرانى حسن روحانى طهران، اليوم الاثنين، متوجها إلى سويسرا والنمسا فى مسعى لحشد دعم أوروبى للاتفاق النووى.
 
وسيزور روحانى سويسرا الاثنين والثلاثاء، ثم فيينا الأربعاء حيث تم التوقيع على الاتفاق النووي التاريخى مع الدول العظمى فى يوليو 2015.
 
وقال روحاني في مطار مهر أباد في العاصمة الإيرانية، بحسب صور نقلها التلفزيون الإيرانى، ان الرحلة ستكون "مناسَبة للبحث في مستقبل الاتفاق".
 
وتأتي الزيارة بعد نحو شهرين من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أحادى من الاتفاق فى خطوة أثارت حفيظة باقي الدول الموقعة - الصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وروسيا والتى واصلت دعم الاتفاق إلى جانب الاتحاد الأوروبى.
 
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الطلابية "إسنا"، نوه المتحدث باسم وزارة الخارجة الايرانية بهرام قاسمي الى أن زيارة روحاني إلى أوروبا "تحظى بأهمة بارزة"، و"من شأنها أن تقدم حلولا وتصورات أثر دقة بشأن التعاون بن إيران والدول الأوروبية".
 
وللبلدين أهمية استراتيجية بالنسبة للجمهورية الإسلامية، إذ تولت النمسا الأحد الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى التي تستمر ستة أشهر، فى حين تمثل سويسرا المصالح الأمريكية في ايران نظرا لغياب العلاقات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران. كما فيينا مقر للوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تراقب مدى التزام طهران بالاتفاق.
 
وكان الاتفاق النووى بمثابة حجر الزاوية لسياسة روحانى للانفتاح بشكل أكبر على الغرب. وتسبب انسحاب الولايات المتحدة منه بتعرضه لانتقادات قاسية من التيار المحافظ المتشدد فى بلاده.
 
وحتى قبل قرار ترامب، كان الإيرانيون يشكون من أن الزيادة المأمولة فى الاستثمارات الأجنبية بعد اتفاق العام 2015 لم تتجسد على أرض الواقع.
 
ويفسح قرار واشنطن الآن المجال أمامها لفرض عقوبات جديدة على طهران ستشمل الشركات التي تواصل العمل فى ايران.
 
وأعلنت شركات أجنبية عدة أنها ستعلق أنشطتها في ايران في ضوء إعادة فرض العقوبات.
 
- الفشل "خطير للغاية" -
وذكرت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (أرنا) أن سويسرا ستشهد التوقيع على اتفاقيات للتعاون الاقتصادى.
 
وسيلتقي روحانى نظيره السويسرى آلان بيرسى، بينما تتزامن زيارته التي ستستمر ليومين مع المنتدى الاقتصادي الثنائي عن الصحة والتغذية، رغم أنه لم يتضح بعد إن كان سيحضره.
 
وسيتم التركيز كذلك على الجانب المالي في فيينا حيث من المنتظر أن يوقع الرئيس على مذكرات تفاهم تتعلق بالتعاون الاقتصادى، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام نمساوية.
 
وأكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتز أنه سيناقش بصراحة مع روحاني دور ايران في الشرق الأوسط حيث تنفي الأخيرة الاتهامات بتقويض الاستقرار.
 
وقال كورتز لوكالة الانباء النمساوية "ابا" إنه سيحاول ايجاد "كلمات واضحة" لمناقشة وضع حقوق الإنسان في ايران.
 
وتأتي الجولة الأوروبية في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها طهران لحشد الدعم غداة إعلان ترامب فى 8 مايو انسحاب بلاده من الاتفاق.
 
والشهر الماضى، زار روحانى الصين حيث ناقش مستقبل الاتفاق النووى مع نظيريه الصينى والروسى على هامش قمة أمنية.
 
وأجرى وزير الخارجية الأيرانى جواد ظريف من جهته جولة شملت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا.
 
وحذر ظريف فى 24 يونيو من أن الفشل في انقاذ الاتفاق النووى يعد أمرا "غاية في الخطورة" بالنسبة لطهران. لكن الحكومة الايرانية أكدت على أنها لن تواصل الالتزام بالاتفاق في حال تعارض ذلك مع مصالحها الاقتصادية.
 
وطالب المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الإيرانية آية الله على خامئنى أوروبا بتقديم ضمانات اقتصادية مقابل مواصلة بلاده الالتزام بالاتفاق. وفى ظل تزايد الضغوط على شركاء إيران الأوروبيين، أمر بالبدء بالتحضيرات سريعا لاستئناف الأنشطة النووية فى حال انهارت المحادثات.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ماهى حلول الرئيس الإيرانى لمواجهة الأزمة الاقتصادية؟.. روحانى قدم خطاب يفتقر لآليات اصلاح اقتصادى واضحة.. الرئيس: "لن أتنحى".. وبازارات إيرانية تواصل الإضراب.. والحكومة فى مرمى نيران المتشددين بالبرلمان

فيديو وصور.. إضراب "البازار" بإيران يدخل يومه الرابع.. مراكز تجارية تواصل الإغلاق احتجاجا على الأزمة الاقتصادية..الرئيس الإيرانى يلجأ لتعديل وزارى لامتصاص الاستياء من فشل فريقه الاقتصادى.. ومتشددون يهددون بعزله

نواب يدعون الرئيس الإيرانى إلى تغيير فريقه الاقتصادى

أنور قرقاش: الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار اتصال تميم بالرئيس الإيرانى

الرئيس الإيرانى يعتزم زيارة سويسرا واستراليا وسط خلاف بشأن الاتفاق النووى

اخبار عالميه

روحانى

الرئيس الايرانى

ايران

اوروبا




لا تفوتك
التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

وزير النقل: تسريع إجراءات شراء 100 جرار جديد للسكة الحديد

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

بعيدًا عن إخفاقات كرة القدم.. الألعاب الشهيدة تحفظ ماء وجه المصريين فى البحر المتوسط.. مصر فى المركز الخامس برصيد 45 ميدالية.. نجوم الذهب يحصلون على 18 ميدالية.. والأثقال والملاكمة كلمة السر فى تراجونا

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

نقابات على حافة الإفلاس..40 مليون جنيه عجز سنوى بـ"التجاريين"..50 قرش دعم سنوى لكل عضو بـ"العلميين".."المرشدين السياحيين" فى أزمة بعد توقف صرف مليون جنيه لصندوق الكوارث.. و28 شهرا متأخرات المعاشات فى"الزراعيين"

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

كأس العالم 2018.. البرازيل فى أول اختبار حقيقى بالمونديال أمام المكسيك

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

Razer تكشف عن لوحات مفاتيح جديدة مخصصة للألعاب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة