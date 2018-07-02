الجيش اليمنى يعلن مقتل 6 عناصر من الميليشيات الحوثية فى جبل الحصن غرب تعز

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أعلن الجيش اليمنى مقتل 6 عناصر من ميليشيات الحوثى الانقلابية، اليوم الاثنين، فى مواجهات مع قوات الجيش الوطنى فى جبهة مقبنة غرب تعز اليمنية.

وذكر مصدر عسكرى لوكالة الأنباء اليمنية، "أن المواجهات التى اندلعت بين الجيش الوطنى من جهة وبين الميليشيات الانقلابية من جهة أخرى فى جبل الحصن غرب تعز، أسفرت عن مقتل 6 عناصر من الميليشيات الانقلابية وتكبدت الميليشيات خسائر كبيرة .



وأشار المصدر إلى أن معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش الوطنى وميليشيات الحوثى الانقلابية فى مقبرة الخربة، بمنطقة الأخلود، فى مديرية مقبنة محافظة تعز، وامتدت إلى وادى الجسر، الذى سيطرت عليه قوات الجيش الوطنى خلال الأيام الماضية.



وفى مديرية جبل حبشى، دارت اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش اليمنى وبين الميليشيات الحوثية الانقلابية تركزت فى منطقة شرف العنيين، ومحيط قرية العنيين، ومحيط التبة الصفراء، وقرية موليا.



فى الوقت ذاته، قصفت مدفعية الجيش الوطنى اليمنى ثكنة عسكرية للميليشيات الحوثية فى قرية الصراهم.