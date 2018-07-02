الجيش الأردنى: ننفذ قرار الحكومة بمنع اللجوء بأشكاله كافة على الحدود مع سوريا

عمان (أ ش أ)

أكد قائد المنطقة العسكرية الشمالية بالقوات المسلحة الأردنية العميد الركن خالد المساعيد أن القوات المسلحة تنفذ قرار الحكومة الأردنية بمنع اللجوء بكافة أشكاله على الحدود الأردنية السورية.

وقال العميد الركن المساعيد - فى تصريح اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تقوم بواجبها الإنسانى من خلال تقديم المساعدات الطبية والعينية للنازحين وعدم دخولهم الأردن.

وأضاف "أطمئن الأهل فى الأردن بأن القوات المسلحة بجاهزيتها العالية قادرة على ضبط حدودها ومنع النزوح بأشكاله كافة".

وأشار إلى أن تطور الأحداث المتسارعة بالجنوب السوري، وما تشهده محافظة درعا بسوريا بريفها الشرقى والغربى من قصف صاروخى وطائرات، أدى إلى موجة نزوح كبيرة على الحدود، وعلى طول الشريط الحدودى.​