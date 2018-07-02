التمثيل التجارى: 11 شركة بولندية تشارك فى لقاءات ثنائية مع نظيرتها المصرية

كتب إسلام سعيد - تصوير محمد الحصرى

أكد أحمد عنتر ، رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن بدء فعاليات الدورة الأولى للمشاورات المصرية البولندية، تمثل نقلة هامة للتعاون الاقتصادى، بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال كلمة عنتر بمنتدى الأعمال المصرى البولندى، الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "تحت عنوان آفاق التعاون الاقتصادي"، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التى تربط مصر وبولندا، لتنعكس بالإيجاب على معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

ولفت عنتر إلى مشاركة 11 شركة بولندية من العاملة بقطاعات "استيراد و تصدير المنتجات الزراعية و الغذائية – مواد البناء واستيراد الكيماويات وبخاصة الفوسفات واليوريا – قطع غيار السيارات – الملاحة و الطيران- وتصنيع و خدمات والأبحاث و التطوير" لعقد لقاءات ثنائية مع نظائرهم المصريين، لبحث إمكانية التعاون والاستثمار المشترك.

وقال جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية إن وفد الشركات البولندية الذي يزور القاهرة حاليا يضم عدد كبير من الشركات الصناعية الرائدة في بولندا والتي ترغب في العمل بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة، على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين، تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.



































































































































