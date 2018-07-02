"التعليم" تنفى تحصيل تذكرة يومية من الطلاب قيمتها جنيه مع بداية العام الدراسى

كتبت هند مختار

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تحصيل تذكرة يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه مع بداية العام الدراسى الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً عدم فرض أى رسوم دخول على طلاب المدارس كما يتردد، مشيرةً إلى أن تلك الأنباء مجرد شائعات لإحداث بلبلة فى الرأى العام، قبل تطبيق نظام التعليم الجديد.

وأوضحت الوزارة أن السبب وراء انتشار تلك الشائعة هو وجود حسابات وهمية تحمل اسم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على موقع "فيس بوك" والتى قامت بكتابة منشور يتضمن " تحصيل تذكرة دخول يومية من طلاب المدارس قيمتها جنيه".

وأكدت أن هذه الصفحات لا تخص وزير التربية والتعليم، ولا يمثل المنشور عليها آرائه ولا توجهاته، مشيرةً إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة عنها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.