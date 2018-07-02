التعليم تعلن فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للطلاب على المدارس المصرية اليابانية عبر موقعها الرسمى .

وقالت الوزارة إن المدارس المصرية اليابانية تسعى إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، وتشير هذه الكلمة إلى مفهوم التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، والتي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

وتابعت: ومن ثم خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء. ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.