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التعليم العالى: تحصيل 2% من مصروفات الجامعات الخاصة لرعاية المبتكرين 2019

الإثنين، 02 يوليه 2018 06:49 م
التعليم العالى: تحصيل 2% من مصروفات الجامعات الخاصة لرعاية المبتكرين 2019 خالد عبد الغفار
كتب عبد اللطيف صبح
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أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم البدء فى تحصيل نسبة 2% من مصروفات الجامعات الخاصة لرعاية المبتكرين من الشباب بداية من العام المقبل.
 
وأوضح عبد الغفار أن الدولة ظلت نحو من 20 إلى 25 عاما تمنح تراخيص للجامعات الخاصة للعمل دون أى استفادة، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم النص على حق للدولة فى مشروع قانون إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية.
 
 
جاء ذلك خلال حضور الوزير اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمى المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية.
 
 
 
 
 

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