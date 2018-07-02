التحقيق مع 9 فتيات بتهمة التحريض على الفسق داخل ملهى ليلى شهير بالهرم

كتب محمد إبراهيم

تباشر النيابة التحقيق مع 9 فتايات بتهمة التحريض على الفسق، بعد أن تمكنت مباحث الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة، من ضبطهن فى حملة مكبرة داخل الملاهى الليلية.

البداية كانت بتنفيذ الإدارة العامة لشرطة السياحة، حملة مكبرة على الملاهى الليلية، تنفيذا لتوجيهات القيادات الأمنية، بضبط كافة أنواع الجريمة خاصة التى تقع داخل المنشآت السياحية، وضبط الخارجين عن القانون.

وتمكنت الحملة من ضبط 9 فتيات داخل ملهى شهير بشارع الهرم بمنطقة الجيزة، بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتحرر محضر بالوقعة وأرسل المتهمين إلى نيابة الهرم للتحقيق.