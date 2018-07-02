البحوث الفلكية: السبت 14 يوليو غرة شهر ذى القعدة فلكيا

كتب ــ محمود راغب

يولد هلال شهر ذو القعدة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة وثمان وأربعين دقيقة فجرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم الجمعة 29 من شوال 1439 هجريا الموافق 13 يوليو الجارى، وهو يوم الرؤية.

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهلال الجديد يبقى فى سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 25 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين 25 و 26 دقيقة ، أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين 17 و 36 دقيقة .

ووفقا للحسابات الفلكية تكون غرة شهر ذو القعدة لعام 1439 هجريا فلكيا يوم السبت 14 يوليو لعام 2018 .