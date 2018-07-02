الاتحاد الأوروبى يمدد فترة سريان العقوبات ضد روسيا نهاية الأسبوع الجارى

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توقع مصدر فى الاتحاد الأوروبى أن يصدر الاتحاد قرارا رسميا بتمديد فترة سريان العقوبات المفروضة على روسيا فى نهاية الأسبوع الجارى.

وقال المصدر، لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين: "من المتوقع اتخاذ هذا القرار فى نهاية الأسبوع، إلا أن الموعد الدقيق لم يحدد بعد".



وقد بدأ الاتحاد الأوروبى اليوم صياغة قرار رسمى حول تمديد فترة سريان العقوبات المفروضة على روسيا لمدة ستة أشهر أخرى،

وذلك بعد أن حصل على موافقة سياسية من القمة الأوروبية التى عقدت نهاية الأسبوع الماضى.



يُذكر أنه سبق واتخذ زعماء دول الاتحاد الأوروبى فى جلستهم يوم الجمعة الماضى - بعد تقريرى الرئيس الفرنسى والمستشارة الألمانية بشأن تنفيذ اتفاقات مينسك - قرارا سياسيا بشأن تمديد العقوبات ضد روسيا.



وقرر الاتحاد الأوروبى فرض العقوبات الاقتصادية ضد موسكو فى صيف عام 2014 على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم، وفى مارس 2015 قرر زعماء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى ربط عمل هذه العقوبات بتنفيذ اتفاقات مينسك بشكل كامل، وفى ديسمبر 2018 قرر الاتحاد الأوروبى تمديد فترة سريان العقوبات أعلاه حتى 31 يوليو عام 2018.