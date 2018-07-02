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"الإدارية العليا" تؤجل نظر حل حزب البناء والتنمية لـ20 أغسطس

الإثنين، 02 يوليه 2018 11:54 ص
"الإدارية العليا" تؤجل نظر حل حزب البناء والتنمية لـ20 أغسطس المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة-أرشيفية
كتب ــ أحمد عبد الهادى
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أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى يؤول إليها لجلسة 20 أغسطس المقبل .
 
 
كانت لجنة شئون الأحزاب أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.
 
 
 
 

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