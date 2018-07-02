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الإثنين، 02 يوليه 2018 10:01 ص
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الإحصاء: ارتفاع الكهرباء المولدة فى مارس لـ15.1 ميجا والمنازل تستهلك 42.6%

الإثنين، 02 يوليه 2018 09:00 ص
الإحصاء: ارتفاع الكهرباء المولدة فى مارس لـ15.1 ميجا والمنازل تستهلك 42.6% محطة كهرباء - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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رصد تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال شهر يونيو الماضى، الكميات المولدة والمستخدمة للكهرباء خلال شهر مارس 2018، حيث أشار التقرير إلى  ارتفاع الكميات المولدة من الكهرباء لـ15.1 ميجا وات/ ساعة مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017 والذى بلغت الكميات المولدة من الكهرباء خلاله 14.5 ميجا.
 
وأضاف التقرير أن استهلاك المنازل استخوذ على 42.6% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء خلال مارس ماضى، وهو النصيب الأكبر، تلاها قطاع الصناعة والذى استهلك 29.5%، وفى المقابل جاء قطاع الزراعة والرى كأقل القطاعات استهلاكا للكهرباء حيث استحوذ هذا القطاع على 0.5%. 
 
وعن إجمالى الكميات المستخدمة من الكهرباء خلال مارس الماضى، أوضح التقرير الإحصائى إنها بلغت 12.3 ميجا وات / ساعة، مقابل 11.7 ميجا خلال ذات الشهر من عام 2017، كما لفت التقرير إلى الكميات المستخدمة من الكهرباء فى كل قطاع بالدولة، والتى جاءت كالتالى:
 
- 5.2 ميجا وات / ساعة، الكمية المستخدمة من الكهرباء بالمنازل، بنسبة 42.6% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء.
 
- 3.6 ميجا وات / ساعة، الكمية المستخدمة من الكهرباء فى قطاع الصناعة، بنسبة 29.5% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء.
 
-  1.5 ميجا وات / ساعة، الكمية المستخدمة من الكهرباء فى الجهات الحكومية والمرافق العامة، بنسبة 12.3% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء.
 
- 0.8 ميجا وات / ساعة، الكمية المستخدمة من الكهرباء فى جهات أخرى، بنسبة 6.6% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء.
 
- 0.6 ميجا وات / ساعة، الكمية المستهلكة من الكهرباء فى الاستخدامات التجارية، بنسبة 4.9% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء
 
- 0.5 ميجا وات / ساعة، الكمية المستخدمة من الكهرباء فى قطاع الزراعة والرى، بنسبة 4.1% من إجمالى الكمية المستخدمة للكهرباء.

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