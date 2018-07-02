الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التجارة والوضع السياسى بألمانيا

رويترز

فتحت الأسهم الأوروبية على هبوط، اليوم الاثنين، إذ تضررت المعنويات جراء القلق بشأن السياسات التجارية الأمريكية والمخاوف بسبب مشاكل في ائتلاف المستشارة أنجيلا ميركل في ألمانيا.

ونزل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي نحو 1.2 بالمئة بحلول الساعة 0730 وهو نفس مستوى خسائر المؤشر الألمانى داكس شديد التأثر بالتجارة.

وفي لندن هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.1% وسجل سهم شركة بلايتك لتكنولوجيا القمار أسوأ أداء ونزل أكثر من 20% بعدما انزعج المستثمرون من أحدث توقعاتها.