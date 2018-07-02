ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك فى أولى جلسات تداولها بعد أجازة أمس الأحد، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29% ليتجاوز مستوى 16400 نقطة، وصعد مؤشر " إكس 50" بنسبة 0.12%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.47%.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.25%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38%.

وقالت شركة مباشر لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة ارتد ليغلق عند مستوى 16348 نقطة نهاية جلسات الأسبوع الماضى، وذلك وسط أحجام تداول متوسطة، مضيفا وكما كان متوقعًا ، فقد قام المؤشر الثلاثينى باختبار الاتجاه الهباط الذى تم اختراقه لأعلى والذى بدأ فى مايوالماضي، ثم وجد دعما.

وأضافت مباشر، فى تقريرها اليومى، أنه فى حال تمًكن المؤشر الرئيسى للبورصة من البقاء أعلى مستوى الدعم 16000 نقطة، واستطاع أن يخترق المقاومة التالية عند المستوى 16600 نقطة، وهذا ما ترجحه، فقد يتبع ذلك مزيد

من الارتفاع نحو مستوى 17000 نقطة، وبالتالى فقد تغيرت نظرتنا قصيرة الأجل إلى إيجابية.