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الإثنين، 02 يوليه 2018 03:08 م
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اتهام ضابط إسرائيلى باغتصاب مجندة فى قاعدة عسكرية بجنوب إسرائيل

الإثنين، 02 يوليه 2018 01:25 م
اتهام ضابط إسرائيلى باغتصاب مجندة فى قاعدة عسكرية بجنوب إسرائيل فتيات بالجيش الإسرائيلى - صورة أرشيفية
كتب- هاشم الفخرانى
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن ضابط بالجيش برتبة مقدم اتهم باغتصاب مجندة تعمل فى القاعدة العسكرية التى يخدم بها، حيث تعمل المجندة تحت أمرته فى كتيبة القطط التى يخدم فيها الفتيات.

وقالت الصحيفة إن النيابة العسكرية أمرت بسجنه 14 يوما على ذمة التحقيق، حيث أدعى أن العلاقة تمت بإرادة كاملة من المجندة فى حين اتهمت المجندة الضابط باغتصابها، وفى حال ثبوت التهمة فأنه سيضطر إلى فقدان رتبته العسكرية مع السجن.

وأوضحت الصحيفة أن واقعة الاغتصاب لم تكن الأولى فى كتيبة القطط الواقعة فى جنوب إسرائيل، فمنذ عام اتهم ضابط برتبة رائد باغتصاب مجندة، وحينها قرر اللواء اييل زامير قائد المنطقة الجنوبية بإحالته للتحقيق بإنهاء خدمته فى الجيش الإسرائيلى .

 

 


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